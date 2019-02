Duchowy przywódca Iranu o USA: Negocjacje z nimi są skazane na porażkę

medor5 6 godzin temu Oceniono 11 razy 3

To nie Iran jest zagrożeniem dla Bliskiego Wschodu ale Izrael. Podporządkowanie polityki USA jego interesom i planom jest przyczyną całej sytuacji.

Tutaj link do artykułu P.Giraldi - byłego analityka CIA - pt: "America's Jews Are Driving America's Wars" www.unz.com/pgiraldi/americas-jews-are-driving-americas-wars/

Strach albo zakaz tej dyskusji paraliżuje nie tylko polskich dziennikarzy ale i w USA i Europie. Dopóki nie zacznie się otwarcie mówić o tzw. planie Yinona (były doradca prem. Izraela - Icchaka Szamira) z 1982 r. to nikt nic nie bedzie rozumiał. Plan O.Yinona zakłada destabilizację i bałkanizację Bliskiego Wschodu i Pn.Afryki co ma w dalekosiężnych planach pomóc Izraelowi stosującemu taktykę devide et'impera (dziel i rządź) bez względu na koszty osiągnąć pozycję jedynego mocarstwa w tamtym regionie.

Tutaj jest link do portalu MilleniumReport opisującego temat z materiałami źródłowymi: themillenniumreport.com/2015/12/greater-israel-the-zionist-plan-for-the-middle-east/