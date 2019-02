Bodnar apeluje, by Czaputowicz na konferencji bliskowschodniej poruszył temat Artura Ligęski

kkrispl wczoraj Oceniono 14 razy 6

Nie ma szansy panie Bodnar i sam pan o tym wie. Sam pracowałem w konsulacie w Libii jak jeszcze był i pan wie że oni są tak uczuleni na alkohol i narkotyki jak wyżeł myśliwski. Musiał je mieć i dam sobie rękę uciąć, że we krwi nie wykazało ale jakby pobrali włosy to mamy historię ostatniego roku. Tam właśnie się kumulują złogi po narkotykach i powinien pan to wiedzieć. Musieli mieć dowód. Ja ich nie bronię ale sprawa wydaje się być przesądzona. Co innego, że może gdyby prezydent się wstawił, ale nawet Duda nie jest na tyle głupi, żeby wstawiać się za ćpunem. Tak na marginesie to tylko podpowiem, że wielu tam bierze narkotyki, bo nie waniajet alkoholem i nikt nie wyczuje na ulicy a alkohol w hotelach przeraźliwie drogi, stąd taniej wychodzi amfa....

Ado nie zorientowanych, teraz jest moda na tatuaże, pojedźcie do Tokio to zobaczycie co się stanie jak go u was zobaczą. Wiem, wiem, że jest Yakuza tatuowana ale zobaczycie wy co się stanie...