Najmłodsza kongresmenka przedstawiła plan 10-letniej mobilizacji. Green New Deal ma zmienić Amerykę

W czwartek kongresmenka Alexandria Ocasio-Cortez i senator Ed Markey przedstawili rezolucję dotyczącą tzw. Green New Deal (ang. Zielony Nowy Ład) - programu mającego na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu i pogłębianiu się społecznych nierówności.

Program ambitnych reform

Odwołujący się do New Deal prezydenta Franklina D. Roosevelta program zakłada trwającą 10 lat "ekonomiczną mobilizację", w wyniku której amerykańska gospodarka w 100 proc. oparta zostanie o odnawialne źródła energii a krajowa infrastruktura przejdzie radykalną modernizację. Dzięki temu powstać mają miliony nowych miejsc pracy, co ma doprowadzić do zmniejszenia się społecznych nierówności.

Przedstawiona w czwartek 14-stronicowa rezolucja wzywa do wyeliminowania zanieczyszczenia środowiska oraz zatrzymania emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie, transporcie, produkcji oraz budownictwie. Nie zawiera jednak projektu zakazów i regulacji, choć takie zapisy znajdowały się w poprzednich podobnych planach.

Zamiast tego w dokumencie nacisk położony jest na masowe inwestycje publiczne w energetykę wiatrową i słoneczną, pojazdy zeroemisyjne, superszybką kolej, energooszczędne budownictwo i tzw. inteligentne sieci energetyczne. Ponadto, znajdują się w nim zapowiedzi "współpracy" z rolnikami i hodowcami mającej doprowadzić do wprowadzenia bardziej zrównoważonych metod wytwarzania żywności.

W rezolucji znajdują się również zapisy o promocji sprawiedliwości i równości poprzez "zatrzymanie obecnego, zapobieganie przyszłemu i naprawienie historycznego ucisku ludności autochtonicznej, mniejszości etnicznych, społeczności imigranckich, grup poszkodowanych przez deindustrializację, mieszkańców wyludnionych wsi, biednych, pracowników z niskimi dochodami, kobiet, osób starszych, bezdomnych, niepełnosprawnych i młodzieży".

Zielone marzenie?

Jaki będzie koszt reform i inwestycji oraz to skąd pochodzić mają środki na te cele? Na razie znamy bardzo ogólne założenia, co wzbudza sceptycyzm komentatorów. "Pytanie, które należy postawić nie dotyczy tego jak zapłacimy za realizację planu, ale tego jaki jest koszt bezczynności oraz tego, co zrobimy z dobrą koniunkturą powstałą w wyniku inwestycji" - przekonują zwolennicy Green New Deal.

Lansująca program Alexandria Ocasio-Cortez, która jest najmłodszą kobietą w Kongresie, w amerykańskich mediach traktowana jako symbol progresywnej zmiany pokoleniowej. Do jej propozycji Republikanie odnoszą się z kpiną.

- Wystarczy mieć 25 lat by stać się członkiem Kongresu. Mamy w nim młodych ludzi, którzy wnoszą wiele wspaniałych cech, ale być może nie mają zbyt wiele doświadczenia życiowego" - powiedział republikanin Doug Lamborn, po czym dodał: -To, czego nie mogę zrozumieć to osoby dorosłe, starsze i bardziej doświadczone, które również popierają coś, co jest niemożliwe.

Innego zdania jest ekonomistka prof. Stephanie Kelton, która na Twitterze komentowała wystąpienie Ocasio-Cortez. "Armia ekonomistów się z nią zgadza" - napisała.

Podczas czwartkowej konferencji zarówno Markey jak i Ocasio-Cortez przekonywali, że Demokraci są zjednoczeni co do przedłożonego przez nich planu. Alexandria Ocasio-Cortez odniosła się również do wypowiedzi spikerki Izby Reprezentantów Nancy Pelosi, która w wywiadzie dla Politico o programie powiedziała, że jest on raczej "zielonym marzeniem".

- Myślę, że to jest zielone marzenie - mówiła Ocasio-Cortez - Nie pozwolę by nasza grupa została podzielona przez jakąkolwiek narrację - dodała.

Legislacyjna przyszłość ambitnego programu póki co nie jest obiecująca. Nancy Pelosi nie zamierza poddać pod głosowanie przedstawionej w czwartek rezolucji w jej obecnej formie.