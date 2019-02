Wielka Brytania: polski rzeźnik podejrzany o uprowadzenie 21-letniej studentki filozofii

Jak podaje Daily Mail, w angielskim Kingston upon Hull (potocznie nazywanym Hull) zaginęła 21-letnia Libby Squire. Dziewczyna ostatni raz widziana była w czwartek. Po spędzonym z przyjaciółmi wieczorze wróciła taksówką w kierunku domu. Studentka filozofii, zanim weszła do domu przez pół godziny siedziała na ławce.

Po północy sąsiedzi usłyszeli mrożący krew w żyłach wrzask. Do dziś nie ustalono, co stało się z dziewczyną, chociaż bez przerwy trwają poszukiwania.

Dzisiaj policja niespodziewanie przeszukała położony niedaleko od miejsca zamieszkania dziewczyny dom wynajmowany przez 24-letniego Polaka. Mężczyzna, który pasjonuje się sztukami walki, zawodowo zaś jest rzeźnikiem, mieszka razem z żoną i dwójką dzieci. Policja zabrała również należący do niego samochód. Aktualnie jest przesłuchiwany.

Mieszkańcy Hull są zszokowani.

- Policja zapukała do moich drzwi i poprosiła o dostęp do ogrodu z tyłu domu. Wiedziałem, że dotyczy to mieszkającej obok pary, ale nawet przez sekundę nie myślałem, że ma to jakiś związek z zaginioną dziewczyną - mówił reporterom John Garrity, 72-letni sąsiad polskiej rodziny.

- To szok, że policja przeprowadza w ich domu tego typu działania. - stwierdził mężczyzna.