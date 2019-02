Jan Paweł II kazał odłożyć "do archiwum" sprawę pedofila Degollado? Tak sugeruje Franciszek

W trakcie konferencji prasowej na pokładzie samolotu wracającego z Abu Zabi, papież Franciszek został zapytany o przypadki wykorzystywania seksualnego zakonnic w Kościele.

Papież przyznał, że problem jest poważny i ma głębokie źródła: - Odważę się powiedzieć, że ludzkość jeszcze nie dorosła. Kobieta nadal jest traktowana jako człowiek «drugiej klasy» - mówił. Zaznaczył jednak, że Stolica Apostolska od dawna pracuje nad tym tematem: kapłani, którym udowodniono winę, zostali odsunięci od praktyki, a niektóre ze wspólnot zostały rozwiązane.

- Nie mogę powiedzieć: to się nie dzieje w moim domu… To prawda! Czy trzeba czegoś więcej? Tak. Czy mamy wolę ku temu? Tak. - zadeklarował papież.

Jak powiedział, walkę z problemem rozpoczął papież Benedykt XVI, który "miał odwagę by rozwiązać żeńskie zgromadzenie, w którym odkryto praktyki niewolenia, nawet seksualnego zniewalania przez księży lub przez założyciela wspólnoty".

"Daj to do archiwum, wygrała druga partia"

Nieoczekiwanie Franciszek opowiedział pewną historię związaną ze swoimi poprzednikami:

- Co do papieża Benedykta, to chciałbym podkreślić, że jest człowiekiem, który miał odwagę wykonać wiele pracy w tym zakresie. Jest taka anegdota: miał wszystkie dokumenty dotyczące zgromadzenia, w którym dochodziło do nadużyć seksualnych i ekonomicznych. Udał się do nich, ale natrafił na przeszkody i nie mógł do nich dotrzeć. Papież Jan Paweł II, który pragnął poznać prawdę, poprosił go o spotkanie. Joseph Ratzinger przedstawił na nim dokumentację, wszystkie zebrane papiery. Gdy wrócił, powiedział do swojego sekretarza: «daj to do archiwum, wygrała druga partia» - mówił Franciszek.

Następnie dodał: - Nie wolno nam się tym gorszyć, to są kroki w dłuższym procesie. Ale jeśli chodzi o papieża Benedykta, to pierwszą rzeczą, którą powiedział po wyborze, było: «przynieście mi z powrotem te papiery z archiwów» i rozpoczął śledztwo.

Wspominane dokumenty dotyczą założyciela Legionistów Chrystusa Marcial Maciel Degollado. Chociaż skargi na molestowanie przez niego uczniów w szkołach Legionistów docierały do Watykanu już w latach 70, bardzo długo cieszył się on poważaniem kościelnych hierarchów. Stronnicy wpływowego zakonnika twardo bronili jego niewinności wbrew śledztwu prowadzonemu po 2000 r. przez kongregację kard. Josepha Ratzingera. Kiedy o pedofilii duchownego pisały światowe media, Jan Paweł II publicznie dziękował mu w 2004 r. za posługę dla Kościoła.

Wypowiedź Franciszka wydaje się potwierdzać, że Jan Paweł II wiedział o wykroczeniach zakonnika i postanowił nie wyciągać z tego konsekwencji. Jak ustalono w toku śledztwa, proceder seksualnego wykorzystywania dzieci (molestowanie seksualne ok. 30 małoletnich członków Legionu, w latach 1940–1970) i seminarzystów trwał przez dziesięciolecia. Na krótko przed jego śmiercią okazało się też, że zakonnik był ojcem co najmniej trojga dzieci, które miał z co najmniej dwiema kobietami. Wykorzystywał seksualnie syna, którego miał z jedną z nich oraz jego starszego przyrodniego brata.