Alan Turing najbardziej wpływową postacią XX wieku według widzów BBC

Widzowie BBC wybierali najwybitniejsze postaci XX wieku w siedmiu kategoriach: artyści i pisarze, sportowcy, aktywiści, naukowcy, liderzy, odkrywcy i gwiazdy estrady. Do finału przeszli kolejno: Pablo Picasso, Muhammad Ali, Martin Luter King Junior, Alan Turing, Nelson Mandela, Ernest Shackleton oraz David Bowie. Podczas ostatecznego głosowania widzowie zdecydowali, że tytuł najwybitniejszej osoby XX wieku należy się naukowcowi Alanowi Turingowi.

Alan Turing najwybitniejszą postacią XX wieku wg widzów BBC. Kim był?

Alan Turing nie był zbyt znany w czasie, kiedy żył, jednak dziś nazywany jest ojcem sztucznej inteligencji. Do historii przeszedł m.in. dlatego, że wraz z zespołem polskich i francuskich naukowców złamał szyfr Enigmy, co umożliwiło zwycięstwo aliantów nad nazistowskimi Niemcami w czasie II wojny światowej. Stacja BBC podkreśla także, że Turing był ofiarą XX-wiecznego podejścia do osób homoseksualnych - został chemicznie wykastrowany w wieku 41 lat, na rok przed śmiercią.

Alan Turing urodził się w 1912 roku. Jego matematyczny geniusz pozwolił mu przewidzieć możliwości komputerów, zanim istniała technologia niezbędna do ich produkcji. W 1936 roku opublikował on esej, który stał się podstawą do tworzenia nowoczesnych komputerów. W czasie II wojny światowej wraz z innymi matematykami został zwerbowany do łamania kodów. Turing zbudował maszynę o nazwie Bombe, która testowała różne permutacje, a dzięki temu przyspieszała próby łamania kodów z tygodni na godziny.

Turing był także istotną postacią dla ruchów LGBT w Wielkiej Brytanii. Pomimo wkładu w wygraną II wojny światowej został aresztowany za homoseksualizm, który w latach pięćdziesiątych w Zjednoczonym Królestwie był nielegalny. Otrzymał wówczas wybór - więzienie lub chemiczna kastracja. Wybrał to drugie. Wskutek skazania Turing stracił certyfikat dostępu do poufnych informacji oraz odsunięto go od badań związanych z konstrukcją komputera. Alan Turning popełnił samobójstwo, przyjmując śmiertelną dawkę cyjanku. Zmarł w 1954 roku.