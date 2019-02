"Molestowane zakonnice rodziły dzieci". Papież Franciszek: nie chcę słyszeć, że nie ma problemu

Papież Franciszek podczas powrotu ze swojej pierwszej wizyty w Zjednoczonych Emiratach Arabskich został zapytany przez dziennikarzy o zeszłotygodniowe doniesienia watykańskiego miesięcznika „Women Church World”. Gazeta opisała przypadki molestowania i seksualnego wykorzystywania zakonnic przez księży i biskupów w kościele katolickim.

Papież Franciszek o molestowaniu zakonnic: Są księża i biskupi, którzy to robili

Z ujawnionych przez miesięcznik informacji wynika, że niektóre siostry zakonne pod presją duchowych dokonywały aborcji, a inne w tajemnicy rodziły dzieci, które nigdy nie poznały swoich prawdziwych ojców-księży.

W rozmowie z dziennikarzem Associated Press papież Franciszek przyznał, że opisane przez „Women Church World” przypadki seksualnego wykorzystywania zakonnic przez księży i biskupów miały miejsce.

- Nie dotyczy to wszystkich, ale są księża i biskupi, którzy to robili. Myślę, że to wciąż się dzieje. Nie chcę słyszeć, że Kościół nie ma tego problemu, bo ma - powiedział papież, który po raz pierwszy otwarcie odniósł się do przypadków molestowania zakonnic.

Franciszek podkreślił też, Stolica Apostolska musi podjąć zdecydowane działania i robić więcej, by walczyć z molestowaniem i "niewolnictwem seksualnym" w Kościele. - Czy powinniśmy zrobić więcej w tej sprawie? Tak. Czy chcemy to zrobić? Tak i jakiś czas weszliśmy już na tę ścieżkę - przyznał w rozmowie z dziennikarzami.