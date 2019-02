Niemcy. Polak jechał autostradą, myślał, że jego żona śpi. Kobieta nie żyła od kilku godzin

zigzaur 17 minut temu Oceniono 1 raz -1

Nawet jadąc autostradą trzeba co jakieś 2 godziny przerywać jazdę choćby na oddanie moczu. A czy kierowcy nie zaniepokoiło milczenie żony? Żony z reguły trajkoczą i narzekają na zbyt dużą szybkość jazdy.

Coś tu nie tak.



Znam zdarzenie, gdy w latach osiemdziesiątych rodzina wyjechała do Bawarii samochodem i akurat dziadkowi się zmarło. Koszty sprowadzenia zwłok musiały być horrendalne a mitręga biurokratyczna jeszcze większa. No to przypięto zwłoki dziadka pasami i pojechano. Bez problemów odbyła się odprawa graniczna na granicy niemiecko-czechosłowackiej i czechosłowacko-polskiej.