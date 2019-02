Powódź w Australii. Krokodyle i węże wypełzły na ulice miast. Ludzie uciekają na dachy domów

wildturkey 2 godziny temu Oceniono 12 razy 10

Autorowi tego fascynującego tekstu przypominam ze stan Queensland leży w połnocno wschodniej części Australii. Ponadto północna cześć stanu nawiedzana jest każdego roku przez cyklony co powoduje ulewne deszcze i powodzie. Te mrożące krew w żyłach powtarzają się każdego roku. Z punktu widzenia autora tekstu byłoby dobrze gdyby zgłębił tajemnicę kierunków stron świata byłoby to pomocne by wiedzieć gdzie jest wschód i gdzie jest zachód.