Wenezuela. Prezydent Nicolas Maduro napisał list do papieża Franciszka. Prosi o mediacje

pan.szklanka 2 godziny temu Oceniono 12 razy 2

No Papież Franciszek to dopiero został wybrany demokratycznie.

Demokratyczną mają tę strukturę w Watykanie jak jasna cholera. Transparentną i z równouprawnieniem kobiet. No i inwalidzi, gdyby ich tylko do seminariów przyjmować, mogliby robić taką samą karierę jak pełnosprawni.