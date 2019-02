Moskwa zaśmieca cały kraj. Wysypiska zagrażają zdrowiu 17 mln ludzi. Rosjanie wychodzą na ulice

Protesty, w których uczestniczyli ludzie z ponad 20 regionów Federacji Rosyjskiej, były odpowiedzią na plan rozwiązania moskiewskiego kryzysu śmieciowego poprzez wywóz odpadów do regionów otaczających stolicę.

W protestach udział wzięły dziesiątki tysięcy osób. W samym Archangielsku, jednym z miast do którego wywożone mają być śmieci z Moskwy, protestowało około 30 tys. ludzi. W stolicy odbyły się pikiety pod budynkiem Dumy Państwowej oraz na Placu Puszkina. Kilkaset osób protestowało w moskiewskiej dzielnicy Taganka, w której zbudowano tzw. "ekoklaster" - miejsce pakowania śmieci wysyłanych później do tzw. "ekotechnoparków".

Protestujący domagali się zmiany polityki władz i rozpoczęcia dialogu z obywatelami.

Nie są to pierwsze protesty związane z tą sprawą. W styczniu aktywiści z syberyjskiego Krasnojarska umieścili w internecie wideo, w którym zapowiadają wysłanie śmieci do swoich reprezentantów w parlamencie oraz zachęcają współobywateli do pójścia w ich ślady.

W marcu 2018 r., gdy w oddalonym o 130 km od Moskwy Wołokołamsku ponad 50 dzieci trafiło do szpitala w wyniku mdłości i zawrotów głowy związanych z zanieczyszczeniem powietrza, tysiące oburzonych mieszkańców miasteczka wyszło na ulice protestować. Niektórzy z nich zostali aresztowani za zakłócanie porządku publicznego. W internecie szybko rozprzestrzeniło się wówczas nagranie, na którym 10-letnia dziewczynka wykonuje gest podrzynania gardła w kierunku gubernatora obwodu moskiewskiego Andrieja Worobiowa podczas jego transmitowanego w telewizji wystąpienia.

Kryzys ekologiczny

Kryzys ekologiczny związany z polityką zarządzania odpadami narasta w Rosji od lat. W czerwcu 2018 r. władze oficjalne stwierdziły, że wysypiska śmieci w 10 regionach Rosji są "katastrofalnie" przeciążone i stwarzają zagrożenie dla zdrowia 17 mln Rosjan.

Wraz z nowym rokiem w życie weszła reforma zarządzania odpadami, która nakłada na poszczególne regiony obowiązek wybrania operatorów organizujących wywóz śmieci. Jednak zdaniem jej krytyków, metody składowania odpadów nie zmienią się, a na dodatek wzrośnie kosztu ich wywozu.

- Nikt nie ufa władzom - i nie bez powodu - mówi w rozmowie z "The Moscow Times" Władimir Kuzniecow, dyrektor moskiewskiego Centrum Inicjatyw Ekologicznych. - Przez lata polegano na fatalnych metodach zarządzania odpadami. Dlaczego ludzie mieli by uwierzyć, że nagle się to zmieni? - pyta retorycznie.

Zdaniem eksperta problem zarządzania odpadami nie dotyczy samej technologii ani stanu prawnego dotyczącego ochrony środowiska tylko sposobu, w jaki działają lokalne władze. - Większość regionów posługuje zestandaryzowanym wskaźnikiem określającym roczną ilość odpadów przypisaną do każdej osoby i dysponuje budżetem przeznaczonym na zajęcie się nimi. Jeśli produkcja odpadów na osobę jest mniejsza niż przewidziana, władzę zarabiają mniej pieniędzy. Jeśli odpady są sortowane i część z nich nie trafia na wysypisko, władze zarabiają mniej pieniędzy - wyjaśnia Kuzniecow.

Jak podkreślają analitycy, protesty w miniony weekend pokazały, że problemy związane z ochroną środowiska i bezpieczeństwem mogą stać się politycznym paliwem podczas przyszłych wyborów.