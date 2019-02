Włochy. Polak zginął w lawinie w Alpach. Miał jeździć na nartach w niedozwolonym miejscu

supermarjan godzinę temu Oceniono 2 razy 2

tak sie konczy 'niesiedzenie' na nowym portalu erotycznym, tak szroko reklamowanym tutaj wszedzie....

jakby siedzieli to by nie jezdzili i by zyli.

siedźta ludzie na NPE , sluchajcie gazety, a nie jakies tam niezyciowe - doslownie - rozrywki.