Maduro odrzucił ultimatum Europy. Polska chce uznać Guaido jako prezydenta Wenezueli

dziadekjam godzinę temu Oceniono 6 razy 4

"Nicolas Maduro został zaprzysiężony na prezydenta 10 stycznia. Drugą kadencję zapewnił sobie w maju ubiegłego roku. Wygrał wybory, w których nie wzięła udziału część opozycji."

==========================================================

To do kogo pretensje, skoro nie chciało się brać udziału w wyborach? PiS z podobnych powodów dorwał się do władzy...:-)