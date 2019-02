Papież Franciszek rozpoczął historyczną wizytę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

jaceksea 3 godziny temu Oceniono 3 razy 1

Papież będzie KONCELEBROWAŁ MSZĘ? Czy Państwo Dziennikarze rozumieją to, co piszą? To nie takie trudne poznać tych kilka słów łacińskich! "CON (kon)" to po polsku "Z". Czyli ktoś, kto KONcelebruje nie jest głównym celebransem (mszy nie odprawia), tylko asystuje księdzu tę mszę odprawiającemu! Papież ZAWSZE odprawia mszę jako GŁÓWNY CELEBRANS, otoczony wianuszkiem KONcelebransów!