Prezydent USA Donald Trump nie wyklucza interwencji wojskowej w Wenezueli

striepo godzinę temu Oceniono 11 razy 3

USA od dziesiątek lat nie wykluczają interwencji nigdzie na świecie ... oni nie wykluczają oni kalkulują co tam można zająć a później co im sprzedać ...

u nich to tak zawsze wygląda ...

polska tego doskonałym przykładem ... pełno u nas amerykańskich koncernów zwolnionych z podatków, broń od nich też kupujemy a oni cały czas nam wiz zniesienie obiecują