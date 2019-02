Wenezuela: Pierwszy generał przeszedł na stronę Guaido. "90 proc. wojska nie popiera dyktatora"

tomtg123 wczoraj Oceniono 34 razy 14

Ciekawe czy Madura ma jeszcze gdzie uciekać ?

Wg mnie to ostatni moment - jeśli wojsko zaczęło się "sypać", to pozostaje mu już tylko natychmiastowa ucieczka albo samobójstwo, bo najgorsze, co może spotkać Maduro, to wpaść żywym w ręce Wenezuelczyków.