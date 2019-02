Asia Bibi spędziła 10 lat w pakistańskim więzieniu za bluźnierstwo. Teraz ukrywa się w Kanadzie

47-letnia chrześcijanka z Pakistanu została w ostatnich dniach prawomocnie oczyszczona z zarzutu bluźnierstwa. Jej sprawa wywoływała w kraju ogromne kontrowersje, a przedstawiciele radykalnych grup islamistów w Pakistanie żądali nawet jej śmierci. Od listopada, czyli od czasu wyroku uniewinniającego pierwszej instancji, Asia Bibi przebywała w ukryciu w Islamabadzie. Władze Pakistanu obawiały się bowiem, że może dojść do samosądu na kobiecie. Jeszcze dwa dni temu przedstawiciele rządu zapewniali, że kobieta jest nadal w Pakistanie. Teraz jej prawnik w rozmowie z niemieckim dziennikiem "Frankfurter Allgemeine Zeitung" powiedział, że wraz z mężem Asia Bibi przyleciała już do Kanady. Nie podano jednak, ani kiedy to się stało, ani w jaki sposób kobieta wydostała się z Pakistanu.

O tym, że to właśnie małe miasto w Kanadzie ma stać się miejscem schronienia dla chrześcijanki, już wcześniej informowali tamtejsi biskupi. Według nich, władze Kanady miały zaoferować rodzinie kobiety azyl polityczny. Nazwy kanadyjskiego miasta jednak nie ujawniono.

Asia Bibi miała dopuścić się bluźnierstwa

Cała sprawa dotyczyła wydarzeń sprzed 10 lat. Pakistańska chrześcijanka wdała się w sprzeczkę z muzułmańskimi kobietami i w rezultacie została oskarżona o znieważenie proroka Mahometa i bluźnierstwo. W Pakistanie grozi za to kara śmierci. Po niemal dekadzie spędzonej w więzieniu kobieta została oczyszczona z zarzutów i wypuszczona na wolność. Sprawa Asii Bibi wywoływała w Pakistanie kontrowersje. Islam jest podstawą ustroju politycznego kraju, a prawo dotyczące bluźnierstwa jest popierane przez większość społeczeństwa. Od lat 90. w Pakistanie skazano już dziesiątki chrześcijan, a co najmniej 65 osób zostało zabitych w ulicznych linczach w związku z oskarżeniami o bluźnierstwo. Chrześcijanie stanowią w Pakistanie zaledwie 1,5 procent populacji.