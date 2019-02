polakadam godzinę temu Oceniono 2 razy 2

Amerykańscy archeolodzy odkryli nową piramidę w Egipcie i odkopali tam mumię faraona. Nie mogli jednak ustalić kim był zmarły, bowiem mumia nie była zbyt dobrze zachowana. Zadzwonili więc po pomoc do Rosji.

Następnego dnia przybyli z Moskwy Sasza i Wania. Poprosili tylko o 2 godziny czasu na rozwiązanie tego problemu. Po tym czasie dwaj oficerowie radzieckiego wywiadu wychodzą do prasy i oświadczają:

- Ramzes XVIII!

A Amerykanie na to:

- Jak się to wam udało?

A Ruscy:

- Jak to jak? Sam się przyznał!