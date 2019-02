We Francji wykryto prawie 800 kg mięsa chorych krów. Pochodziło z ubojni w Polsce

W piątek francuski minister rolnictwa Didier Guillaume poinformował, że mięso chorych krów z Polski trafiło do dziewięciu francuskich firm, które dystrybuowały je dalej. Francuskie służby sanitarne rozpoczęły kontrole po tym, jak wyszło na jaw, że mięso z Polski mogło trafić do sklepów i hurtowni do co najmniej 11 krajów.

Mięso z chorych krów z Polski trafiło do Francji. "Straszne oszustwo"

Guillaume poinformował, że łącznie do Francji trafiło 795 kilogramów mięsa chorych krów z ubojni w Ostrowi Mazowieckiej. Na razie francuskim służbom udało się zabezpieczyć i wycofać z obiegu 150 kilogramów mięsa.

- Myślę, że jeszcze dziś będziemy wiedzieć, gdzie znajduje się pozostałe 650 kilogramów. Rozpoznawanie produktów, które trafiają do Francji z innych krajów, działa całkiem dobrze - powiedział francuski minister rolnictwa w rozmowie z francuską telewizją CNews.

Guillaume stwierdził, że francuskie firmy, do których trafiło zakażone mięso z Polski, zostały oszukane. - To straszne oszustwo. Oszustwo gospodarcze i oszustwo sanitarne w polskiej rzeźni - mówił. Jak dodał, na razie nie ma pewności, czy zakażone mięso trafiło do francuskich sklepów, czy zostało w chłodniach.

Komisja Europejska zbada sprawę uboju w Polsce

Zbadaniem sprawy nielegalnego uboju bydła w Polsce, którą nagłośnili dziennikarze "Superwizjera" zajmie się Komisja Europejska. Jej inspektorzy przyjadą do Polski w poniedziałek 4 lutego. Wcześniej KE poinformowała, że mięso z chorych i padłych krów z polskiej ubojni trafiło do 11 unijnych krajów. To Estonia, Finlandia, Francja, a także Niemcy (przez Francję), Hiszpania, Litwa, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowacja i Węgry.

Ministerstwo rolnictwa ustaliło, że ubojnia na Mazowszu sprzedała łącznie 9,5 tony mięsa pochodzącego od chorych lub padłych krów, które nie powinny zostać dopuszczone do uboju. 2,7 tony mięsa trafiło na eksport do krajów europejskich.

W Polsce sprawę bada m.in. Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk, który w odpowiedzi na ujawnienie nieprawidłowości w mazowieckiej ubojni zaproponował zmianę przepisów, by uszczelnić nadzór weterynaryjny nad ubojem zwierząt. Chodzi o obowiązek instalowania monitoringu w zakładach, w których ubijane są zwierzęta na mięso.

Czytaj więcej na ten temat: