"Rzeczniczka Białego Domu pojawiła się w katolickiej tv. "Bóg chciał, żeby Trump został prezydentem"

Rzeczniczka Białego Domu Sarah Huckabee Sanders udzieliła wywiadu konserwatywnej telewizji Christian Broadcasting Network. Przekonywała w nim, że do wygranej Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w 2016 roku - oprócz głosów wyborców - przyczyniła się również... wola Boga.

- Chcę powiedzieć, że Bóg wyznaczył nas do spełnienia różnych ról w różnych czasach. Myślę, że Bóg chciał, by Donald Trump został prezydentem i właśnie dlatego on tam [w Białym Domu - red.] jest - mówiła Sanders.

Rzeczniczka Trumpa: Bóg chciał, żeby został prezydentem

Rzeczniczka Białego Domu dodała również, że Donald Trump podczas swojej prezydentury zajmuje się "przede wszystkim sprawami, na których mocno zależy osobom wierzącym". Skrytykowała również pomysł członków Partii Demokratycznej, którzy zaproponowali bojkot izraelskiego rządu i wprowadzenie sankcji dla Izraela za działania podejmowane wobec Palestyńczyków.

Zapytana o wycofanie z Syrii amerykańskich wojsk, Sanders przyznała: - Prezydent Trump jasno stwierdził, że wspieramy chrześcijan, że wspieramy Kurdów. Jeśli ktoś myśli, że prezydent ignoruje problem [wojny domowej w Syrii - red.], to kompletnie nie rozumie podejmowanych przez niego decyzji - skwitowała.