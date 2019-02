Prywatną rozmowę kanclerz Niemiec Angeli Merkel i włoskiego premiera Giuseppe Contego podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos nagrała kamera telewizji La 7. Politycy nie wiedzieli, że są nagrywani, dlatego rozmawiali dość swobodnie. Ich rozmowa została upubliczniona w czwartek wieczorem w programie publicystycznym "Piazzapulita".

Nagrano rozmowę Merkel i Contego. Poruszyli temat imigracji i eurowyborów

Angela Merkel i Giuseppe Conte rozmawiali m.in. o włoskich sondażach przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Włoski premier zauważył, że koalicyjny Ruch Pięciu Gwiazd wicepremiera Luigiego Di Maio zmaga się ze spadkiem notowań, podczas gdy poparcie dla Ligi Matteo Salviniego ciągle rosną.

Giuseppe Conte powiedział, że Ruch Pięciu Gwiazd zastanawia się, jakie tematy mogą im pomóc w kampanii przed eurowyborami. Zaznaczył jednocześnie, że temat imigracji to temat, którym zajmuje się Matteo Salvini, minister spraw wewnętrznych Włoch. "On wszystko zamyka. Nie ma żadnej przestrzeni. Ja mam inne podejście" - powiedział Conte. Premier Włoch przypomniał kanclerz Merkel, że gdy Salvini zamknął porty dla statków z imigrantami, on zadeklarował gotowość przyjęcia przez Włochy kobiet oraz dzieci. "Angela, nie martw się, jestem bardzo zdeterminowany" - powiedział Giuseppe Conte.

"Salvini jest przeciwko wszystkim". Minister spraw wewnętrznych dementuje

Merkel zapytała, jakie tematy są najistotniejsze dla Ruchu Pięciu Gwiazd Luigiego Di Maio. Premier Włoch odpowiedział, że w tym ruchu jest wiele osób, które uważają Niemcy za sojusznika, dlatego chcą prowadzić kampanię przeciwko Francji. Kanclerz Niemiec zaśmiała się i uznała taką strategię za wyjątkowo uproszczoną. Kanclerz Niemiec zapytała: "A zatem Salvini jest przeciwko Francji i Niemcom, a Di Maio przeciwko Francji?". Premier Włoch odpowiedział, że Salvini jest przeciwko wszystkim.

Po upublicznieniu rozmowy Angeli Merkel i Giuseppe Contego sprawę skomentował Matteo Salvini, zaznaczając, że to nieprawda, że jest przeciwko wszystkim. Minister spraw wewnętrznych podkreślił jednocześnie, że Francja ma sprzeczne z włoskimi interesy ekonomiczne i geopolityczne, a gdy on sam ma wybierać pomiędzy Francją, a Niemcami, zawsze wybierze Niemcy.