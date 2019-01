Dostała dożywocie za morderstwo. Teraz okazuje się, że członkini "rodziny" Mansona może wyjść na wolność

nylon13 5 godzin temu Oceniono 9 razy 7

Zamieniono jej krzesło na dożywocie, a to już jest dużo, myślę. A jeśli chodzi o "normalne" życie o którym tak marzy niech pomyśli o "normalnym" życiu bliskich jej ofiar, niech pomyśli o odebraniu życia którego się dopuściła... to nie to samo co okraść kogoś czy kopnąć go w tyłek, za coś takiego odpowiedzialność ponosi się do końca życia (zwłaszcza gdy się weźmie pod uwagę okoliczności tego co się stało). Pani może się spełniać w więzieniu, nie widzę przeszkód.