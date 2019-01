Zaatakowali aktora w Chicago, założyli mu pętlę na szyję. Sprawcy mieli krzyczeć slogan Trumpa

kruk1210 3 godziny temu Oceniono 15 razy 3

Dobry moment żeby przypomnieć historię bośniackiego imigranta w USA Zemira Begica zabitego młotkami przez młodych Afroamerykanów i Hiszpanoamerykanów. Morderstwo miało miejsce w okresie i w pobliżu protestów w Ferguson, protestów o częściowo rasowym podłożu.



"Although the suspects are black or Hispanic, and Begic was white, St Louis police say that they have no indication that race was a factor in the attack."

www.bbc.com/news/blogs-echochambers-30287363