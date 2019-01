piramidopolopirynowicz 5 minut temu 0

Gdyby tylko jedną roczną pulę 50 miliardów z MON za rok 2019 (które i tak zmarnują, przeźrą i rozkradną) przesunąć na likwidację smogu, można by w 5 milionach polskich domów wymienić stare kopcące piece na nowoczesne lub np. dać 5 milionom domów bezzwrotną dotację 10 000 zł na pompę ciepła czy instalację fotowoltaiczną. Gdyby ludzie dostali 50% bezwarunkowej dotacji, to chętnie dodadzą z własnej kieszeni drugie tyle. To tylko za 1 rok kasy marnowanej na MON.