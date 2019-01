"Washington Post": Rosja zaoferowała Korei Północnej budowę elektrowni atomowej

Władze w Moskwie zaoferowały Korei Północnej budowę elektrowni atomowej w zamian za demontaż swojej broni jądrowej i pocisków batalistycznych w tym kraju - poinformował "The Washington Post".

"Washington Post": Rosja potajemnie zaoferowała Korei Północnej budowę elektrowni atomowej

Ponadto, jak donosił amerykański dziennik, Rosjanie obsługiwaliby fabrykę: wywozili odpady radioaktywne i produkty uboczne do Rosji - w ten sposób miałoby zostać zmniejszone ryzyko, że władze Pjongjangu wykorzystają elektrownię do budowy broni atomowej.

"Departament Stanu, Biały Dom, CIA, Biuro Dyrektora Wywiadu Narodowego, a także Ambasada Rosji w Waszyngtonie odmówiły komentarza w tej sprawie - czytamy na stronie "The Washington Post". Nie jest jasne, czy propozycja Rosji jest dalej negocjowana.

Tymczasem głos zabrał ambasador Rosji w Korei Północnej, który zaprzeczył tym doniesieniem.

Rosja, ani żadni przedstawiciele rosyjskich władz nigdy nie przedstawili Korei Północnej propozycji budowy elektrowni atomowej. Każdy, kto wie cokolwiek o tej kwestii rozumie, że taka propozycja jest głupia

- powiedział Aleksander Matsegora dla agencji TASS.

Dodał, że koszt wybudowania elektrowni to kilka miliardów dolarów, zaś drugie tyle trzeba byłoby wydać na modernizację sieci elektrycznej w Korei Północnej. Matsegora stwierdził też, że Korei nie byłoby stać na jej utrzymanie. - Koszt paliwa i utylizacji odpadów radioaktywnych plus koszty utrzymania - to za drogie dla Korei, która nie jest bardzo bogata - powiedział.

Przypomnijmy, że pod koniec lutego ma odbyć się drugie spotkanie Donalda Trumpa z Kim Dzong Unem. Pierwsze miało miejsce w Singapurze 12 czerwca 2018 roku.