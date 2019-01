"Zagadkowy lot boeinga z Rosji do Wenezueli. Miały być w nim dwie załogi i żadnych pasażerów"

O locie informują m.in. portale fontanka.ru i lenta.ru oraz "Nowaja Gazeta". Z doniesień mediów wynika, że samolot w nocy z poniedziałku na wtorek nad Oceanem Atlantyckim przeleciał boeing 777. Samolot miał wystartować z lotniska Wnukowo w Moskwie, według doniesień na pokładzie były tylko dwie załogi, nie było zaś pasażerów. Jak podaje "Nowaja Gazeta" boeing wrócił na moskiewskie lotnisko z Tajlandii i ponownie wzbił się w powietrze. Tym razem celem było Caracas.

Według "Nowaja Gazeta" na pokładzie może zmieścić się 500 osób, media spekulują więc, że właśnie taka liczba osób wsiądzie do samolotu w Wenezueli. Fakt, że samolotem leciały dwie załogi może oznaczać, że boeing wyruszy z powrotem do Rosji niedługo po wylądowaniu w Caracas.

W tle rosyjscy najemnicy

Jak podają media, był to rejs czarterowy Nordwind Airlines - przewoźnika, który dotychczas nie latał do Wenezueli. Co ważne, w Rosji od pewnego czasu biura podróży nie oferują turystom wycieczek do tego kraju. Również rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza Rosjanom podróże od Wenezueli.

Sprawa jest tym ciekawsza, że w ubiegłym tygodniu agencja Reutera informowała o przybyciu do Wenezueli najemników z Rosji. Według źródeł agencji mieli oni chronić Nicolasa Maduro przed jego przeciwnikami. Oficjalnie zaprzeczył temu rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który nazwał doniesienia teoriami spiskowymi.