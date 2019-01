Emmanuel Macron przyjedzie do Polski. Wizyta prezydenta Francji jeszcze w pierwszej połowie roku

Nathalie Loiseau wzięła udział w dyskusji o przyszłości Unii Europejskiej w Kolegium Europejskim w Warszawie. Mówiąc o stosunkach polsko-francuskich minister, stwierdziła, że ich stan obecnie "nie spełnia oczekiwań". Dodała jednak, że trwają prace nad poprawą relacji Warszawy z Paryżem.

Emmanuel Macron przyjedzie do Polski. Wśród tematów rozmów brexit

Loiseau powiedziała, że jej pobyt w Warszawie jest również związany z organizacją i przygotowaniami wizyty prezydenta Emmanuela Marcona w Polsce.

- Spotykamy się także po to, by przygotować wizytę prezydenta Macrona w Polsce. Przybędzie on w pierwszym półroczu tego roku. Tym bardziej, że to nie tylko setna rocznica nawiązania relacji dyplomatycznych, ale też stulecie Traktatu Wersalskiego, tak szczególnego dla Polski, oraz setna rocznica przybycia do Polski młodego kapitana Charlesa de Gaulle'a, chcącego pomóc temu krajowi w walce z Sowietami - mówiła Nathalie Loiseau.

Francuska minister pytana przez Polskie Radio o tematy wizyty Emmanuela Macrona, odpowiedziała, że oprócz "historycznych relacji przyjaźni", istotne będą też bieżące relacje dwustronne i europejskie. Wymieniła w tym kontekście brexit, kwestie bezpieczeństwa a także dwustronną współpracę gospodarczą w zakresie energetyki i przemysłu obronnego.

Szymański: Nie mają sensu wizyty o dekoracyjnym charakterze

W debacie z francuską minister brał udział Konrad Szymański, wiceszef polskiej dyplomacji Konrad Szymański mówił, że polsko-francuskie spotkania muszą opierać się "na konkretach".

- Dzisiaj zrobiliśmy bardzo duży krok, aby te relacje dwu- i trójstronne tę konieczną treść miały. Zgadzam się w pełni, że w szczególności w warunkach Unii Europejskiej nie mają sensu wizyty, które nie mają treści. Nie mają sensu wizyty, które mają dekoracyjny charakter - ocenił.

O zaproszeniu francuskiego prezydenta do Polski mówił już jesienią ubiegłego roku szef MSZ Jacek Czaputowicz. Wcześniej - podczas rozmów z ówczesną premier Beatą Szydło - sam Emmanuel Macron przyjął zaproszenie do złożenia wizyty w Polsce w 2018 roku, ale ostatecznie nie przyjechał do Warszawy.