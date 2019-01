USA: Dyrektorka studiów prosiła, by na uczelni nie mówić po chińsku. Padły oskarżenia o rasizm

kornel-1 4 godziny temu Oceniono 12 razy 6

Zero odpowiedzialności "dziennikarzy" gazeta.pl za słowo.

Na głównej: "Zakaz mówienia po chińsku na uczelni."

W tytule: "Dyrektorka studiów prosiła, by na uczelni nie mówić po chińsku"

W tekście: "zaleciła studentom, by nie mówili po chińsku".



Ja pytam: Jaka jest jakość tego dziennikarstwa? Czy to jest dobre dziennikarstwo?



Zakaz to nie zalecenie; zalecenie to nie prośba.

Natomiast gazeta.pl to dno. Przynajmniej tu nie ma wątpliwości.