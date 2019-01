Trudeau odwołał kanadyjskiego ambasadora w Pekinie. W tle afera z koncernem Huawei

Słowa ambasadora wywołały oburzenie w kanadyjskich kręgach politycznych.

Według ekspertów, to pierwsza w historii Kanady sytuacja, kiedy ambasador tego kraju w trakcie piastowania swej funkcji zostaje odwołany ze skutkiem natychmiastowym. Premier Justin Trudeau zażądał ustąpienia ambasadora McCalluma. Ten zaś podał się do dymisji, która następnie została przyjęta przez szefa kanadyjskiego rządu. Opozycja, a także byli kanadyjscy ambasadorzy oskarżyli McCalluma o niedopuszczalne - ich zdaniem - angażowanie się w sytuację polityczną.

Ambasador McCallum sugerował w wywiadzie, że aresztowana w Kanadzie wiceprezes chińskiego koncernu Huawei ma silne podstawy do tego, aby obronić się przed ekstradycją do USA. Tego samego dnia ambasador przeprosił jednak za swoje słowa.

Tymczasem na początku grudnia ubiegłego roku Kanada zatrzymała na polecenie USA wiceprezes Huawei Meng Wangzhou. Kobieta oskarżana jest o złamanie embarga na handel z Iranem. W USA grozi jej do 30 lat więzienia.