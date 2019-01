Skradziono drzwi klubu Bataclan. Była na nich praca Banksy'ego poświęcona ofiarom zamachu

g.lesio 3 godziny temu Oceniono 13 razy 11

Jak czytam wpisy pod tym artykułem to mi się robi po prostu smutno. Wszystkie. ale to wszystkie główne wpisy wyśmiewają artystę i jego dzieła a w dodatku większość uważa, że jest to człowiek, który to wszystko robi jedynie dla forsy.

Nikt z nich nie zauważył, że gość wymyślił własny styl przekazywania swojej sztuki, który zresztą znalazł całą rzeszę naśladowców, niektórych dobrych innych bardzo kiepskich.

Atakowanie jednocześnie, że ten artysta w swoich dziełach przekazuje jakieś własne przesłanie dla świata jest dla nich rzeczą go dyskryminującą. Tak jakby oni nie mieli własnego zdania na świat i zachodzące na nim zjawiska.

Ja osobiście mam szacunek dla jego twórczości, choć nie wszystkie jego dzieła do mnie przemawiają.

A skradzenie tego właśnie dzieła upamiętniającego tragiczne wydarzenia to po prostu zwykła ohydna kradzież podejrzewam, że zrobiona jedynie dla zysku i rozumiem oburzenie paryżan