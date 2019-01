Pokazano dokument z oskarżeniami wobec Michaela Jacksona. Miał wykorzystywać dzieci latami

czytakczynie12 4 godziny temu Oceniono 28 razy 2

To nieprawda. Wade Robson jest całkowicie niewiarygodny. Wszystko dla kasy. Przez lata dobrze mówił o Michaelu, nawet po śmierci MJ. Oszuści wiedzą, że MJ to łatwy cel, skoro był raz napiętnowany to można teraz Go atakować w tym temacie. Sprawa z 1993 roku z Chandlerem, kiedy to się zaczęło, poznajcie fakty i potem następna, która skończyła się procesem, gdzie MJ został uniewinniony ze wszelkich zarzutów. MICHAEL JACKSON JEST NIEWINNY. Powielanie tych kłamstw jest bardzo bolesne dla społeczności fanów na całym świecie, w tym i dla nas, polskich fanów. Michael Jackson nie krzywdził dzieci, nie jesteśmy fanami pedofila.. Jesteśmy fanami dobrego, szlachetnego człowieka, dobrego ojca. Michael pomagał dzieciom, nie krzywdził. Heal the world !!!.



PS. Kłamstwa biegną sprintem, ale prawda biegnie w maratonach. Słowa Michaela.