Trąba powietrzna w Turcji niszczyła samoloty. Uziemiona polska drużyna

Pogoda i takie zjawiska skłoniły mnie do budowy zupełnie nowego domu. Ma wytrzymać wiatr ok 270km h. Mróz minus 45 st C przez co najmniej 40 dni.

Strefę przemarzania fundamentów obniżyłem do minus 200cm. Dom znajduje się 19m nad poziomem wisły. Mam dwie turbinki wiatrowe, fotowoltaiczne panele. Kominek z dgp. Czekam na najgorsze. Nie ubezpieczam tego domu od ryzyk naturalnych. Jedynie kradzież z włamaniem i pożar od instalacji elektrycznej, przepięcia z każdego powodu: burza, błąd ludzki, przepięcie z sieci. Mam zapas konserw na ok 24 miesiące, wody na 12 miesięcy + studnię czerpną w budynku, zapas drewna ok 45m3.