Trzy kraje Unii stawiają ultimatum Maduro. Dają osiem dni na ogłoszenie wyborów w Wenezueli

"Jeśli w ciągu ośmiu dni w Wenezueli nie zostaną rozpisane nowe, wolne wybory, to Francja, Niemcy i Hiszpania mogą uznać lidera opozycji za prawowitego prezydenta Wenezueli."



Ostrożnie Panie Maduro! Ostrożnie z wiarą w teksty płynące ze Starego Kontynentu!

Opowiem Panu bajkę, "Bajkę o Majdanie" (to taki plac w stolicy Ukrainy Kijowie),

otóż 21 lutego anno domini 2014 tamtejszy prezydent, też demokratycznie wybrany jak Pan, niejaki Janukowycz Wiktor, podpisał uroczyste porozumienie z przywódcami "pokojowych demonstrantów", które uwzględniało wszystkie żądania protestujących, na pierwszym miejscu, przeprowadzenie przedterminowych (nie muszę chyba mówić, że wolnych i demokratycznych) wyborów.

"Sygnatariszami" i niejako gwarantami (z ramienia UE) tego doniosłego porozumienia byli;

- Frank-Walter Steinmeier,

- Laurent Fabius

- Duke of Chobielin,

ówcześni ministrowie spraw zagranicznych Niemiec, Francji i Polski (to takie kraje, członki Unii Europejskiej!)

I wie Pan co?! Nie minęło parę godzin, jak ten cały Janukowycz (musi na rozkaz Putina) rozkazał dokonać masakry (ponad stu zastrzelonych) na tych pokojowych demonstrantach, potem zapakował do wiertalota setki milonów dólarów, złotą muszlę klozetową i fiu-bździu tyleś go widział!



Po co ja to piszę?

Ponieważ;



"Poeta pamięta,"

mogą go ..." zbanować,

napisze znowu,

chćby się ....... cenzorzy

najpodlejszego chowu!