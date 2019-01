W Brazylii runęła tama, lawina błota i brudu zalała okolicę. Co najmniej 200 osób zaginionych

Do wypadku doszło w brazylijskim stanie Minas Gerais niedaleko miejscowości Brumadinho. Zawalanie się tamy w kopalni rudy żelaza, uwolniło ogromną lawinę błota i brudu, która zalała okolicę.

Jak opisuje Associated Press, straż pożarna jak na razie informuje o co najmniej 200 osobach, które zostały uznane za zaginione. To jednak wstępne szacunki, służby nie wiedzą dokładnie, ile osób mogło znajdować się w domach, gdy nadeszła lawina błota.

Avimar de Melo, burmistrz Brumadinho, w rozmowie z lokalnymi mediami przekazał, że zginęło co najmniej 50 osób, ale jak dotąd tylko on podał takie szacunki.

Na razie nie są też znane szczegóły zdarzenia.