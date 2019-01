Trump postawi mur bez zgody Kongresu? CNN: Biały Dom szykuje deklarację stanu wyjątkowego

shamickgaworski 7 godzin temu Oceniono 10 razy 4

Ktore bedzie na drugi dzien podane do sadu ktory te deklaracje 'tymczasowy' zatrzyma ... Tak, u nas sady nie sa partyjne wiec tak bedie ... zanim przejdzie to przez wszystkie branze sadowe to ... Trump bedzie juz w wiezieniu ... lub jak bedzie miec szczescie to po prostu nie bedzie juz prezydentem ...

Nie ma tak iz saobie prezydent robi co chce i jak nie moze czegos to sobie sytuacje 'emergency' zaklada ... to nie KROL i to nie Mocarstwo ... ale demokracja. Tego tez Katopolandi zycze bo jak na razie z Zioberkami i Prezesami to raczej Krolestwo przypomina a nie demokracje!