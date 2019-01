Kryzys w Wenezueli. Liczba ofiar wzrosła do 26. Amerykanie wycofują dyplomatów

lojciecdyrektor 3 godziny temu Oceniono 13 razy 9

Może zamiast wycofywania dyplomatów wycofają ch... z CIA??? Maduro to sk..., ale to co robią Amerykanie to podwójne sk... Za kilka/kilkadziesiąt lat przekonamy się wszyscy, jak wiele podobieństw dzisiejsza sytuacja ma z Chile, Argentyną i dziesiątkami innych państw, które USA postanowiło "ucywilizować"...