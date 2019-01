Nicolas Maduro zapowiedział zamknięcie ambasady i konsulatów Wenezueli w USA

june-of-44 5 minut temu Oceniono 2 razy 2

Ojejej jaki pan Maduro jest niedobry. Odtrąca demokratyczną, pomocną dłoń przyjaciół z USA. Niedobry Maduro. A Ameryka chce dla niego tak dobrze. Trump chciałby się z nim zakolegować...od tak za darmo. Nie, on wcale nie chce tych gigantycznych złóż ropy w delcie Orinoko. On chce tylko przynieść narodowi wenezuelskiemu amerykańskie szczęście - demokrację. Trump oraz jego koledzy z CIA tak bardzo kochają Maduro, że nie dadzą zrobić mu krzywdy. Otoczą go opieka i miłością od której on umrze....

God bless Amerika !