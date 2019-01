"Inżynier, który trochę przypadkiem został prezydentem. Juan Guaido w trzy tygodnie stał się liderem"

staryman przed chwilą 0

"Inżynier, który trochę przypadkiem został prezydentem"

Uściślijmy: Rzeczpospolita Polska uznała go za prezydenta (jakoś nie słyszałem), czy tylko tajemniczy "pawk" z Gazety?

A jak się np. taki Adam Andruszkiewicz ogłosi redaktorem naczelnym GW, to też go uznacie?

"Juan Guaido - lider z przypadku"

Ten przypadek to pewnie przypadkiem nazywa się CIA...?