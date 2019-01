Światowe Dni Młodzieży w Panamie. Niebezpieczny incydent podczas przejazdu papieża Franciszka

pan.szklanka 8 minut temu 0

Niebezpieczne to jest wk豉danie do g堯w dzieciom, 瞠 obserwuje nas wszechmog帷y byt, kt鏎y dla naszego dobra wys豉 w豉sne dziecko na m璚ze雟ka 鄉ier. To ma swoje konsekwencje.

Na staro嗆 豉twiej uwierzy w bzdury mniejszego kalibru. Zamachy smole雟kie i patriotyzm Macierewicza. Szkodliwo嗆 szczepionek, in vitro i profesur Krystyny Paw這wicz.