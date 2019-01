Hiszpania. Ratownicy podejmą kolejną próbę uratowania 2,5-letniego Julena

Hiszpańscy ratownicy wciąż walczą o uratowanie 2-5-letniego Julena, który 13 stycznia wpadł do dziury po odwiercie w miejscowości Totalan niedaleko Malagi. Dziecko przebywa pod ziemią już 12 dni. Mimo to rodzice, ratownicy i mieszkańcy Totalan nie tracą nadziei i wierzą w to, że chłopiec wciąż żyje.

Hiszpania. Ratownicy przygotowują się do kolejnej próby zejścia pod ziemię

Akcja ratunkowa, w której bierze udział około 120 osób, jest wyjątkowo trudna m.in. ze względu na skomplikowane ukształtowanie terenu. Chłopiec wpadł do odwiertu, który jest za wąski, aby mógł wejść do niego dorosły człowiek, w związku z czym podjęto decyzję o wydrążeniu tunelu, którym ratownicy mogliby dostać się do 2,5-letniego Julena. Niestety, na drodze ratowników stają kolejne przeszkody. Akcję ratunkową opóźnił błędny odwiert - podczas drążenia poziomego tunelu nieznacznie zboczono z założonego w planie kierunku.

Uczestnicy akcji mają dziś podjąć kolejną próbę przedostania się do chłopca. W ostatniej fazie akcji ośmiu ratowników zejdzie na dół tunelu i wykopie czterometrową galerię, która połączy tunel z dziurą po odwiercie, gdzie znajduje się chłopiec. Hiszpanom pomagają szwedzcy technicy. W 2010 r. byli oni zaangażowani w słynną akcję ratunkową 33 chilijskich górników uwięzionych pod ziemią przez 69 dni.