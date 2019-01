Światowe Dni Młodzieży. Papież Franciszek jest już w Panamie. Powitał go abp Adamczyk

Papież Franciszek wylądował w Panamie w środę (po 22 czasu polskiego). Na lotnisku czekało na niego dwa tysiące wiernych, a także przedstawiciele władz państwowych z prezydentem kraju Juanem Carlosem Varelą i jego małżonką na czele oraz wszyscy miejscowi biskupi, wśród nich kardynał Jose Luis Lacunza i arcybiskup stolicy Jose Domingo Ulloa. W delegacji znalazł się również nuncjusz apostolski w Panamie abp Mirosław Adamczyk.

Pierwsze spotkanie z młodzieżą odbędzie się w czwartek wieczorem

W środę nie odbyło się żadne oficjalne spotkanie papieża. Pierwszym takim będzie uroczystość powitalna przy wejściu głównym do Pałacu Prezydenckiego w czwartek o 9.45 czasu lokalnego (15.45 czasu polskiego). Wtedy papież ponownie spotka się z prezydentem Juanem Carlosem Varelą. Zaplanowane jest również przemówienie do przedstawicieli władz oraz korpusu dyplomatycznego oraz spotkanie z biskupami Ameryki Środkowej. Z wiernymi papież po raz pierwszy spotka się w czwartek wieczorem czasu lokalnego.

Polski akcent na Światowych Dniach Młodzieży

W środę podczas 34. Światowych Dni Młodzieży odbyło się Polskie Spotkanie Narodowe. Miało ono miejsce przy centrum handlowym Albrook Mall, gdzie w 1983 roku mszę odprawił święty Jan Paweł II. Mszę świętą odprawił prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak. Po niej odbył się koncert z udziałem polskich artystów. Spotkanie zostało przygotowane przez Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży oraz organizatorów Rejsu Niepodległości. Brali w nim udział nie tylko Polacy.

34. Światowe Dni Młodzieży potrwają do niedzieli

Światowe Dni Młodzieży rozpoczęły się we wtorek 22 stycznia i potrwają do niedzieli 27 stycznia. Do Panamy przybyło około 3 800 Polaków. Są wśród nich uczestnicy Rejsu Niepodległości na żaglowcu "Dar Młodzieży", który od dwóch dni stoi w porcie Balboa w stolicy Panamy.