Rejs niepodległości dopływa do Panamy. Uczestnicy płyną na spotkanie z papieżem

22 stycznia uczestnicy Rejsu Niepodległości wpłyną do portu w Panamie. Dziś rozpoczynają się tam 34. Światowe Dni Młodzieży. Spotkanie młodych katolików z całego świata zakończy się 27 stycznia. Na spotkanie z papieżem Franciszkiem przybyli wszyscy młodzi żeglarze "Daru Młodzieży", zarówno ci, którzy przygodę na pokładzie mają już za sobą, jak i ci, którzy w rejs dopiero wyruszą.

Przypomnijmy, że w Rejsie Niepodległości bierze udział 1000 młodych osób z całej Polski, a port w Panamie jest jednym z 22, w których zatrzyma się "Dar Młodzieży". Rejs Niepodległości został zorganizowany z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Żaglowiec "Dar Młodzieży" wypłynął w rejs dookoła świata 20 kwietnia 2018 roku.

"Dar Młodzieży" dopłynie dziś do Panamy na Światowe Dni Młodzieży

Zgodnie z planem polski żaglowiec "Dar Młodzieży" ma zawinąć do panamskiego portu już dzisiaj. Katarzyna Krawczyk, uczestniczka Rejsu Niepodległości pomiędzy Osaką a Los Angeles ma nadzieję na osobiste spotkanie z papieżem Franciszkiem. "Albo gdzieś w mieście, albo na pokładzie "Daru Młodzieży", tak jak jest planowane. Zważywszy, że poprzednie Światowe Dni Młodzieży odbywały się w Krakowie, jest to z naszej strony swoiste przekazanie wydarzenia. Dla wielu osób będzie to również okazja do spotkania osób poznanych w Krakowie - przyznaje.

Mateusz Mejza płynący na odcinku Szczecin -Teneryfa ma nadzieję, że Światowe Dni Młodzieży będą okazją do poznania odległego kraju i spotkania ze znajomymi z pokładu. "Będzie to również kolejna szansa do popularyzacji tego faktu, że 100 lat temu Polska odzyskała niepodległość, z tego względu, że będzie tam bardzo dużo osób z całego świata. Mam nadzieję, że "Dar Młodzieży" będzie zacumowany w widocznym miejscu w porcie, w centrum miasta, tak by jak najwięcej osób mogło go odwiedzić" - podkreśla.



"Dar Młodzieży" opuści port w Panamie 28 stycznia, czyli dzień po zakończeniu Światowych Dni Młodzieży. Polski żaglowiec przepłynie przez Kanał Panamski i skieruje się do kolumbijskiej Kartageny, gdzie zgodnie planem Rejsu Niepodległości zacumuje 30 stycznia.