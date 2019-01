Dwa statki płonęły w Cieśninie Kerczeńskiej. Marynarze ratowali się, wyskakując za burtę

babaobaba 2 godziny temu Oceniono 14 razy 8

Płoną dwa statki i jeden okręt? Co robi tanzański okręt u wybrzeży Rosji? Czyżby Tanzania wypowiedziała wojnę temu miłującemu pokój krajowi? Tak to jest kiedy ignoranci wypowiadają się o sprawach morskich. Redaktorzy: cywilny to statek, wojenny to okręt. Powtórzyć sto razy.