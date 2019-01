Zmarł agent CIA, którego zagrał Ben Affleck. Opisał, jak naprawdę wyglądała operacja Argo

Mendez zmarł w sobotę w wyniku komplikacji towarzyszących chorobie Parkinsona, z którą zmagał się od wielu lat. Z CIA odszedł w 1990 roku po 27 latach służby.

Już jako emeryt napisał trzy książki oparte o doświadczenia z pracy dla wywiadu USA. Zdecydowanie największą sławę przyniosła mu operacja z 1980 roku, którą szczegółowo opisał w ostatniej książce i w odtajnionych pod koniec lat 90. dokumentach CIA.

Sytuacja kryzysowa

Mowa oczywiście o operacji Argo, nazywanej też "Canadian Caper" (ang. kanadyjski przekręt) która zainspirowała Bena Afflecka do nakręcenia filmu pod tytułem "Operacja Argo". Obraz osiągnął duży sukces. W 2013 roku otrzymał Oscary za najlepszy film, scenariusz i montaż. Film Afflecka na nowo rozsławił historię wyczynu zespołu amerykańskich agentów i kanadyjskich dyplomatów, choć zawierał dużo nieścisłości. Stają się one ewidentne po lekturze wspomnień Mendeza i oficjalnych dokumentów CIA.

Operacja Argo rozegrała się na przełomie lat 1979 i 1980. Iran pogrążył się wówczas w gwałtownej rewolucji islamskiej i w krótkim czasie przeistoczył się z największego sojusznika USA w regionie w największego wroga. Na początku listopada 1979 roku zradykalizowani irańscy studenci wdarli się na teren amerykańskiej ambasady w Teheranie, łamiąc uświęcone reguły dyplomacji i wzięli łącznie 63 zakładników, z których większość była następnie przetrzymywana w niewoli ponad rok.

Szóstka Amerykanów zdołała jednak uciec tylnym wyjściem i przy pomocy dyplomatów innych państw zachodnich dotarła ostatecznie do ambasady Kanady. Kanadyjczycy ukryli uciekinierów (w dwóch grupach) w mieszkaniu w Teheranie oraz w domu na przedmieściach.

Egzotyczny pomysł na przykrywkę

Po początkowym szoku Amerykanie w grudniu zaczęli planować przetransportowanie ukrywającej się szóstki do Ameryki. Kierownictwem przedsięwzięcia obarczono Mendeza, który był już doświadczonym agentem specjalizującym się w tworzeniu fałszywych tożsamości i przykrywek na potrzeby wydostawania z różnych państw ludzi, na którym zależało CIA.

- Najlepsze przykrywki są takie, kiedy ich szczegóły są jak najbliższe prawdziwego życia i doświadczeń osoby, która ma jej użyć. Jeśli to możliwe, powinna być tak nudna, aby nie wzbudzała zainteresowania. Jednak w tym wypadku uznałem, że trzeba wymyślić tak egzotyczną przykrywkę, żeby nikt nie wyobraził sobie użycia jej do takiej akcji - pisał we wspomnieniach Mendez.

Ową egzotyczną przykrywką był film science-fiction o tytule Argo. W kinach triumfy pod koniec lat 70. święciły "Gwiezdne Wojny" i każdy w Hollywood starał się zarobić na zainteresowaniu tą tematyką. Przy pomocy swoich współpracowników i Kanadyjczyków Mendez stworzył fasadowe studio filmowe, które miało swoje biuro i recepcjonistkę odbierającą telefony. Mieli też autentyczny scenariusz, plakaty, wizytówki, papier firmowy, reklamy w prasie, promocyjne pudełka zapałek i imprezy dla dziennikarzy.

Plan był taki, aby wywieźć szóstkę ukrytych dyplomatów jako członków ekipy filmowej, przeprowadzających akcję poszukiwania dobrego miejsca do nakręcenia zdjęć "pustynnej planety". Nowe władze Iranu były wówczas w trudnej sytuacji gospodarczej i wizerunkowej, więc starały się ściągać do kraju jak najwięcej turystów i zagranicznych biznesmenów. Ekipa filmowa z kilkoma milionami dolarów do wydania była więc bardzo pożądana.

Plakat filmowy przygotowany na potrzeby operacji CIA Fot. domena publiczna

Nie było paniki, był entuzjazm

Przygotowania odbywały się w bliskiej współpracy z Kanadyjczykami, co film "Operacja Argo" pomija, ogólnie bardzo umniejszając rolę Kanady w całej akcji. To jeden z podstawowych zarzutów wobec oscarowego dzieła. Kanadyjczycy byli tak szczodrzy dla Amerykanów, że bez problemu pomagali im podrabiać swoje paszporty, choć agenci CIA myśleli, że będzie to problemem.

Po trwających ponad miesiąc intensywnych przygotowaniach Medez i wspierający go agent "Julio" dotarli do Teheranu 25 stycznia 1980 roku, spotkali się z ukrywanymi Amerykanami i zaczęli ich przygotowywać do wyjazdu.

Film różni się tutaj mocno od rzeczywistości. Na potrzeby Hollywood wydarzenia zostały mocno udramatyzowane. Filmowi dyplomaci byli bardzo zestresowani, niektórzy na granicy załamania, nie chcieli łatwo zaufać agentom CIA i byli bliscy wykrycia przez irańskie służby.

W rzeczywistości, choć były sygnały świadczące o tym, iż Irańczycy domyślają się, gdzie są ukryci Amerykanie, atmosfera była wręcz urlopowa. Dyplomaci mieszkali w komfortowych warunkach. Jak opisuje Mendez, stali się "mistrzami w Scrabble", dużo czytali i gotowali wymyślne posiłki. Wszystko dla zabicia czasu.

Cała szóstka była w dobrych nastrojach i bez większego namysłu zaufała agentom CIA, zgadzając się na zaproponowaną przez nich drogę ewakuacji. Mendez twierdzi, że był zaskoczony tym, jak szybko nauczyli się swoich nowych tożsamości i jak entuzjastycznie wcieli się w role lekkoduchów z Hollywood.

Tak łatwo, że aż nudno

Ewakuacja 28 stycznia nad ranem przebiegła bez istotnych problemów. Na lotnisku nikt nie zainteresował się ósemką kanadyjskich filmowców, którzy swobodnie przeszli przez wszystkie kontrole, zrobili zakupy w sklepie bezcłowym i wsiedli na pokład samolotu Swissair do Zurychu. Jedynym nerwowym dla Mendeza momentem była informacja o godzinnym opóźnieniu odlotu maszyny z powodów technicznych. Zaprzyjaźniony przedstawiciel Swissair na lotnisku szybko jednak uspokoił agenta, że usterka jest drobna i na pewno zostanie szybko usunięta.

- W południe już siedziałem z "Juliem" w lotniskowej knajpie w Zurychu, jedząc lunch i czekając na nasz lot do Niemiec (gdzie CIA miała swoją bazę operacyjną - red.) - wspominał Mendez. Szóstkę dyplomatów przejęli zaraz po wyjściu z samolotu przedstawiciele Departamentu Stanu i nie było nawet okazji się pożegnać. Jedna z uratowanych osób miała na sobie kurtkę Meneza, której nie zdążyła oddać. Agent wspominał, że miał potem z tego tytułu problemy ze strony wydziału księgowego CIA, ponieważ ubranie było kupione za pieniądze operacyjne i zostało potraktowane jako zgubione.

Choć Amerykanie chcieli ukryć akcję do zakończenia negocjacji w sprawie zakładników w ambasadzie, aby nie pogarszać ich sytuacji, kanadyjska prasa napisała o niej dzień później. Udana ewakuacja spotkała się z entuzjastyczną reakcją w USA. Powszechne były podziękowania Kanadzie za pomoc.

Mendez w uznaniu swoich zasług spotkał się 12 marca z prezydentem Jimmym Carterem. Po latach odtajniono zdjęcie, na którym panowie ściskają sobie dłonie. Niedługo później przyszedł awans i odznaczenia. W 1997 roku, będąc już od siedmiu lat na emeryturze, Mendez został zaliczony przez CIA do grona wyjątkowo zasłużonych pracowników nazywanych "Trailblazers" (ang. "pionierzy") i odtajniono historię jego operacji z 1980 roku.

Po informacji o udanej ewakuacji dyplomatów Amerykanie entuzjastycznie dziękowali Kanadzie fot. domena publiczna