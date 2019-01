Wybuch samochodu pułapki przed sądem w Irlandii Północnej. Apel policji do mieszkańców

Przed eksplozją policja otrzymała ostrzeżenie, stąd podejrzenie, że był to samochód- pułapka. Funkcjonariusze byli na miejscu w momencie eksplozji. Na zdjęciu udostępnionym przez lokalną policję widać płonący samochód na Bishop Street w centrum miasta, przed siedzibą miejscowego sądu.

Funkcjonariusze wcześniej apelowali do mieszkańców, by nie zbliżali się do tego rejonu. Okoliczne budynki ewakuowano.

Incydent wydarzył się kilka kilometrów od granicy z Irlandią, która przygotowuje się do uczczenia setnej rocznicy wojny o niepodległość.

#JedenDzienDluzej Patryk Domozych/Gazeta.pl

W niedzielę 20 stycznia dokończymy na Gazeta.pl brutalnie przerwany 27. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Akcja #JedenDzieńDłużej będzie trwała przez cały dzień. Opiszemy jak wiele dobra Polacy w sobie mają i poprosimy Was o wpłaty na WOŚP. Więcej i link do wpłat na rzecz Orkiestry znajdziecie tutaj.

Zachęcamy też do licytowania podarunków przekazanych nam specjalnie na tę akcję. Płaskorzeźby Gdańska od Danuty Hubner, którą dostała od zmarłego Pawła Adamowicza, pamiątkowej tajlandzkiej misy od Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, książki z podpisem Władysława Bartoszewskiego od dziennikarki Gazeta.pl ,oraz ministerialnego pióra od Jarosława Gowina.

Bądźmy dobrzy, bądźmy szczodrzy!