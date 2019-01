Ponad sto osób zaginionych po tym, jak ponton z migrantami zatonął w Morzu Śródziemnym

otopolskiepieklo 2 godziny temu Oceniono 18 razy 16

ciekawe czy te organizacje, które wysyłają statki, by odbierać zaraz za granicą Libii ludzi z tych pontonów zrobią sobie rachunek sumienia - czy przypadkiem ta śmierć ich nie obciąża



bo przecież jeśli ograniczają się TYLKO do takiego działania, to wzbudzają oczekiwania, że każda następna próba będzie łatwa i 'przyjemna'



wiem że wielu z was oburzy mój wpis, ale ja nie tylko uważam, ale wiem, że te działania przynoszą więcej szkody niż pożytku



pomoc imigrantom nie polega na ułatwianiu im w dotarciu do Europy - te pieniądze, które wydawane są na wynajem i utrzymywanie tych 4 bodaj statków, gdyby były ZAINWESTOWANE w Libii, tworząc miejsca pracy, pozwoliłyby wielu imigrantom na godne i normalną egzystencję, a nie na bezsensowne ryzykowanie swoim życiem i swoich dzieci



tylko mały ułamek chce dotrzeć do UE, bo chce być w Europie z przekonania - 99% gdyby miała zagwarantowane lepsze/jakieś warunki życia w swoim kraju, lub bliższym im kulturowo, pozostałaby tam



tak jak Polacy w większości nie wybieraliby się do UK do pracy, gdyby zarabiali na tyle, by łatwo żyć w Polsce