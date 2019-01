Meksyk: setki osób kradły paliwo z uszkodzonego rurociągu. Doszło do eksplozji. Nie żyje 66 osób

Do zdarzenia doszło w miejscowości Tlahuelilpan w stanie Hidalgo na północ od miasta Meksyk. Rurociąg znajduje się w pobliżu rafinerii Tula, która należy do państwowej firmy naftowej Pemex. Gubernator stanu Hidalgo Omar Fayad na Twitterze apelował o zaprzestanie kradzieży paliwa, przypominając, że jest to proceder nielegalny, który naraża całe rodziny na utratę zdrowia i życia.

Nielegalne "krany" to wstępna przyczyna wybuchu - poinformował Pemex.

Prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador rozpoczął niedawno walkę z gangami, które kradną paliwa. W ostatnich dwóch latach w wyniku przestępstw paliwowych budżet Meksyku stracił ponad 3 miliardy dolarów. Od kilku tygodni w kilkunastu meksykańskich stanach brakuje paliw płynnych.