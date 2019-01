Pożegnanie Pawła Adamowicza. Delegacje z miast partnerskich Gdańska i kondolencje

bigark 12 minut temu Oceniono 2 razy -2

Polacy maja skłonność do zbiorowego ekshibicjonizmu, nagłych - niepotrzebnych zrywów - te nieszczęsne, nieprzemyslane powstania ...

Albo teraz, śmierć zacnego człowieka zmusza rodzinę do przygotowania się do wystepów przed kamerą, podrzuca sie jej teksty wymagające łkania i upiornego makijażu ... Po co? Kto musi płakać w żałobie, idzie do lasu i tam marznie, nie licząc godzin i lat ... Albo, przy goleniu, przy śniadaniu , ludzie nie myślą o pracy i obowiązkach, ale zastanawiaja się: Co JA powiem, kiedy na ulicy zapytaja mnie, "Co myślisz o śmierci Adamowicza?". Więc uważaj - na ulicy może cie spotkać osobista niespodzianka ... Szanuj ludzi za życia, nie lamentuj, pisząc peany, dopiero po śmierci !!