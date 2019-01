Nowe fakty ws. zderzenia bombowców Su-34. MO Rosji: Uratowano tylko jednego pilota

Vitaly V. Kuzmin/Wikimedia Commons

Dwóch rosyjskich pilotów nie żyje, jeden trafił do szpitala, a los czwartego nie jest znany. To nowe dane dotyczące wczorajszego wypadku, do którego doszło nad Morzem Japońskim. Według komunikatu Ministerstwa Obrony Rosji, w powietrzu zderzyły się dwa rosyjskie myśliwce wielozadaniowe Su-34.

