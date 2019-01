Prezydent Donald Trump ma dziś wygłosić ważne oświadczenie. Ma ono dot. kryzysu politycznego

mrkazzz pół godziny temu Oceniono 5 razy 5

To jedyny prezydent a raczej super biznesmen , który zauważył wielkie zło i zagrożenie niekontrolowanej imigracji nie tylko meksykanow ale po przez Meksyk, wszelakiej masci swoloczy . Nawet bieda gdy przekracza granicę USA to nie po to by pracować bo w większości opanowywali rynek używek jakie tylko są na rynkach świata . Problem nie jest w ilości ich przybycia, bo roboty może być huk szczególnie gdy ograniczą Amerykanie handel i produkcję chińską tyko właśnie porażajaco rosnący zasięg ilości narkotyków . Ta szarańcza nie nadają się do pracy wolą zajmować się tą profesją .No i podatków zero, pracy na rzecz gospodarki amerykańskiej zero, bezpieczeństwa dla karaju zero z czasem gdy nie postawią muru . Trump widzi co sie dzieje w Europie z tymi przybyszami i jest szcześliwy ,że im nie wykierowali by musiał się jeszcze z nimi mocować . Aż dziw bierze ,że lewackie tępe umysły nie widzą co on robi dla kraju ogólnie dla wszystkich Amerykanów . Chce zdrowego silnego narodu nie zaszczanych ćpunów, pijaków, nieokreślonych chorych darmozjadów dość ma takich już co muszą na nich pracować i to są bojońskie koszty . Gdyby w Polsce znalazł się takimi kategoriami myslący przywódca to Polska mlekiem i miodem płynęła by na wyżyny świata .